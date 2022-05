Creed 3 - Michael B. Jordan na plakacie promującym film

fot. materiały prasowe

Creed 3 to kolejna część popularnej serii o pięściarzach, która została zapoczątkowana filmem Rocky. Mimo że obraz ma trafić do kin w 2022 roku, to do tej pory, poza pewnymi zdjęciami z planu, nie otrzymaliśmy żadnych materiałów promujących produkcję. Jednak na Licensing Expo w Las Vegas w końcu pojawił się pierwszy plakat zapowiadający widowisko. Możecie się mu przyjrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Mówi się, że w produkcji Adonis Creed zmierzy się z synem Clubbera Langa, przeciwnika Rocky'ego Balboy, z którym pięściarz zmierzył się w produkcji Rocky 3. Jednak sam Balboa nie pojawi się w filmie.

Creed 3 - plakat

https://twitter.com/lalochaps_/status/1529678713733779456

W obsadzie filmu powrócą Michael B. Jordan jako Adonis Creed, Tessa Thompson jako Bianca, ukochana głównego bohatera oraz Phylicia Rashad jako Mary Anne Creed, mama Adonisa. Nowym nabytkiem w serii jest Jonathan Majors. Fani typują, że wciela się właśnie w wspomnianego syna Clubbera Langa. Jordan nie tylko gra główną rolę, ale również reżyseruje film.

Creed 3 - premiera filmu w USA 23 listopada 2022 roku.