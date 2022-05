Beast - zwiastun filmu. Idris Elba kontra lew

fot. materiały prasowe

Beast to nowy thriller w reżyserii Baltasara Kormakura, znanego z takich filmów jak Everest, Agenci czy Kontrabanda. Główną rolę gra Idris Elba, a towarzyszą mu Sharlto Copley, Iyana Halley oraz Leah Sava Jeffries. Ryan Engle (Rampage, Non-Stop) napisał scenariusz oparty na oryginalnej historii stworzonej przez Jaimego Primaka Sullivana, który jest także producentem wykonawczym.

Beast - zwiastun

Beast - o czym jest film?

Bohaterem jest dr Nate Daniels, od niedawna wdowiec, który wraca do RPA, gdzie poznał swoją żonę. Przyjeżdża tutaj na od dawna planowaną podróż z córkami. Wybrali się do rezerwatu prowadzonego przez Martina Battlesa, który jest dawnym przyjacielem rodziny. To co rozpoczyna się jako podróż w celu leczenia ran zmienia się w walkę o przeżycie, gdy lew zaczyna na nich polować. Przetrwał on ataki kłusowników i teraz traktuje każdego człowieka jako wroga.

Beast - premiera w USA odbędzie się 19 sierpnia 2022 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy film trafi do kin w Polsce.