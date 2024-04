CRKD zapowiedziało wyjątkowe kontrolery z okazji 30. urodzin Hellboya. Nitro Deck i NEO S w nowym wydaniu

fot. CRKD

Firma CRKD zapowiedziała dwa nowe kontrolery. Mowa konkretnie o limitowanych wersjach Nitro Decka oraz NEO S, które zostały przygotowane we współpracy z wydawnictwem Dark Horse Comics z okazji 30. urodzin Hellboya. Na obu z nich znalazły się grafiki z wizerunkiem tego słynnego, komiksowego bohatera. Urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie CRKD w cenie 315 zł, ich premierę zaplanowano na czerwiec 2024 roku, a osoby, które zdecydują się na ich zakup będą mogli zeskanować je i przypisać je do swojego konta w "kolekcjonerskiej" aplikacji na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

CRKD x Hellboy

Nitro Deck Hellboy Special Edition

Limitowany Nitro Deck to pierwszy model (nie Nitro Deck Plus), z asymetrycznymi gałkami analogowymi. Kontroler przeznaczony jest do użytku z konsolą Nintendo Switch. Więcej na jego temat możecie dowiedzieć się z naszego testu podstawowej wersji.

Nitro Deck Hellboy Special Edition

NEO S Hellboy Special Edition

NEO S to zaś niewielki kontroler, który można wykorzystać z PC, Nintendo Switch oraz urządzeniami mobilnymi i smart TV. W zestawie znajdzie się również stacja ładująca, również z motywem inspirowanym Hellboyem.

NEO S Hellboy Special Edition