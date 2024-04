Red Dead Redemption 2 - jeden z graczy dotarł do ciekawych plików audio. Zajrzyjcie za kulisy nagrywania dialogów do gry

fot. Rockstar Games

Choć wiele firm z branży gier chętnie dzieli się materiałami dotyczącymi powstawania ich produkcji, to Rockstar Games raczej od tego stroni i nie publikuje zakulisowych wideo. Jednemu z graczy udało się jednak dotrzeć do interesujących plików audio, które dają pewne spojrzenie na to, jak wyglądało nagrywanie dialogów do Red Dead Redemption 2.

Na kanale Red Dead Redemption S w serwisie YouTube opublikowano wideo ze scenami z początku 2. rozdziału. Autor nagrania, zamiast wykorzystywać oryginalne dialogi, zdecydował się podmienić je na "alternatywne" audio. W plikach wyraźnie da się usłyszeć, że nie jest to finalna wersja. Mikrofony zebrały nie tylko odgłosy otoczenia, takie jak dźwięk podłogi, po której chodzili aktorzy, ale też teksty, które zdecydowanie nie powinny znaleźć się w grze. Z najbardziej wyraźnym tego przykładem mamy do czynienia mniej więcej w połowie materiału: Benjamin Davis, który w RDR2 wciela się w Dutcha van Der Linde myli się w swojej kwestii i na moment wychodzi z roli.

Red Dead Redemption 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Na konsolach obecnej generacji można zagrać dzięki kompatybilności wstecznej, gra nigdy nie doczekała się aktualizacji z myślą o PS5 i Xboksie Series X|S.