Cyberpunk 2077 - aktualizacja 1.06 już dostępna. Twórcy naprawiają poważne błędy

CD Projekt

Gracze mogą pobierać już kolejną łatkę do Cyberpunk 2077. Aktualizacja 1.06 naprawia m.in. poważny błąd z zapisami gry. Przypominamy, że gracze pecetowi informowali o uszkodzeniu zapisów, gdy ich rozmiar przekroczył 8 MB. Niestety, patch nie zadziała wstecz, więc z uszkodzonych wcześniej plików nadal nie będzie można skorzystać, ale taka sytuacja nie powinna się już powtórzyć w przyszłości.

W opisie aktualizacji wspomniano też o poprawkach, które mają poprawić stabilność gry na konsolach. Niestety, przeglądając internetowe fora i media społecznościowe można natknąć się na sporo komentarzy wskazujących na to, że wyłączania się tej produkcji nie udało się wyeliminować. Szczególnie źle jest na PlayStation 5, gdzie Cyberpunk 2077 potrafi wyrzucać graczy do systemu co około 1-2 godziny.

Cyberpunk 2077 zadebiutowało 10 grudnia tego roku na PC, Google Stadia, PlayStation 4 i Xboksie One. Gra zebrała bardzo przyzwoite recenzje, ale nie jest wolna od błędów i problemów technicznych.