Cyberpunk 2077 z kolejnym problemem. UOKiK przyjrzy się działaniom CD Projekt RED

CD Projekt

Od premiery Cyberpunk 2077 minął już ponad miesiąc, ale nadal głośno jest o jej błędach i związanych z nimi kontrowersjach. Przypominamy, że w grze jest wiele błędów, a i optymalizacja pozostawia sporo do życzenia. Doprowadziło to do tego, że Sony wycofało grę ze swojego PlayStation Store. Wygląda też na to, że niedawny pozew zbiorowy nie będzie jedynym problemem, z jakim musi zmagać się CD Projekt RED, bo działaniom firmy przyjrzy się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O sprawie jako pierwszy poinformował Dziennik Gazeta Prawna. UOKiK ma skupić się przede wszystkim wyjaśnić kwestię błędów i sprawdzić, jak twórcy pracują nad obiecanymi na styczeń i luty poprawkami, które mają je wyeliminować. Oprócz tego zbadana zostanie także kwestia reklamacji. Przypominamy, że CD Projekt RED wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowało o możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy zarówno za egzemplarze cyfrowe, jak i fizyczne gry.

Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta - mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Od odpowiedzi CD Projekt RED zależeć będą dalsze kroki w tej sprawie. UOKiK, w najgorszym wypadku, może ukarać firmę karą pieniężną w wysokości 10% rocznych przychodów.