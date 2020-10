Cyberpunk 2077 - zapowiedziano kolejne Night City Wire. Co zobaczymy tym razem?

CD Projekt

Niedawno poinformowano, że Cyberpunk 2077 otrzymało złoty status, co oznacza, że prace zostały ukończone i tym razem gra trafi na rynek zgodnie z planem. Nie oznacza to jednak zakończenia działań marketingowych - wręcz przeciwnie, można spodziewać się, że staną się one jeszcze bardziej intensywne. Zapowiedziano, że już 15 października odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu Night City Wire.

Tym razem wydarzenie zostanie poświęcone pojazdom, które wykorzystamy do przemierzania Night City. Oprócz tego możemy też spodziewać się też nowych materiałów z rozgrywki i być może również innych ogłoszeń.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1314188847358640130

Cyberpunk 2077 - premiera 19 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja ta będzie również dostępna na konsolach nowej generacji, a w roku 2021 ma doczekać się aktualizacji, która wykorzysta dodatkową moc tych sprzętów i zapewni lepsze doznania wizualne.