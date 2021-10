Cyrano - zwiastun musicalu. Peter Dinklage z Gry o tron idzie po Oscara?

fot. Peter Mountain - © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Cyrano jest oparty na na off-broadwayowskiej sztuce Erika Schmidta, w której główną rolę grał Peter Dinklage. Zaś sama ona jest oparta na Cyrano de Bergerac z 1897 roku. Jest to fikcyjna romantyczna historia o tytułowym bohaterze, który był żołnierzem i człowiekiem renesansu. Zakochał się w pięknej szlachciance Roxanne. Cyrano jednak boi się odrzucenia przez swój wzrost (w oryginale był to ogromny nos). Aby zdobyć jej serce, prosi swojego przyjaciela Christiana, aby go udawał, ale gdy sam się w niej zakochuje, rodzą się problemy.

Peter Dinklage gra tytułową rolę i w pierwszych festiwalowych recenzjach jest jednogłośnie wychwalany. Dla wielu jest on faworytem do nominacji do Oscara w kategorii aktorskiej. W obsadzie są także Hayley Bennett, Brian Tyree Henry, Ben Mendelsohn i Kelvin Harrison.

Cyrano - zwiastun

Za kamerą stoi uznany Joe Wright, który stworzył tak doceniane filmy jak Duma i uprzedzenie, Pokuta, Anna Karenina i Czas mroku.

Cyrano - premiera w USA w grudniu 2021 roku.