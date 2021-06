Czarna lista - Megan Boone odeszła z serialu. Spoilerowe szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Megan Boone w Czarnej Liście

Finał 8. sezonu serialu Czarna lista obiecywał nie tylko pożegnanie z Liz, w którą od początku wcielała się Megan Boone, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytanie: dlaczego Red pojawił się w jej życie te lata temu? Twórcy jednak znów trollowali fanów i zasadniczo żadnych odpowiedzi nie uzyskaliśmy. W jednej z ostatnich scen Vandyke (Lukas Hassell) strzelił do Liz, wypełniając misję od Neville'a - Reddington miał zobaczyć, jak Liz umiera. Po tym, gdy Red zabił VanDyke'a, fani zobaczyli, jak popularna bohaterka odchodzi w objęcia śmierci. Red coś wyszeptał jej do ucha i być może to te mityczne odpowiedzi, ale widzowie ich nie otrzymali, a Liz umarła.

Nie jest to oczywiście koniec, bo James Spader powróci jako Red w zamówionym 9. sezonie serialu Czarna lista. Być może wówczas fani dostaną jakieś odpowiedzi, a nie ciągłe niedomówienia i przemilczanie istotnych kwestii.

Megan Boone opublikowała obszerny post na Instagramie, podkreślający, jakie to było ważne i definiujące jej karierę doświadczenie. Dojrzała na planie nie tylko jako aktorka, ale też jako człowiek. Standardowo oczywiście nie obyło się bez licznych podziękowań.

Twórca i showrunner serialu Jon Bokenkamp ogłosił, że również odchodzi z serialu. 9. sezon będzie już tworzony przez jego następcę, którym jest John Eisendrath. Panowie razem byli showrunnerami od początku. Twórca chce szukać nowych wyzwań, więc uznał, że to doskonała okazja, by podziękować za te lata pracy. Oddał też hołd Megan Boone.

https://twitter.com/JonBokenkamp/status/1407896607605944322

https://twitter.com/JonBokenkamp/status/1408111627048652804