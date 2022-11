Czarna Pantera 2 - gdzie znajduje się na osi czasu MCU? Serial o Riri Williams można nazwać sequelem filmu

Fot. Materiały prasowe

Nate Moore, producent Czarnej Pantery 2, zdradził że produkcja będzie prowadzić do wydarzeń z Ironheart, więc serial można uznać za bezpośredni sequel filmu. Poniżej znajdziecie jego wypowiedź na ten temat.

Rzucił też trochę światła na to, gdzie widowisko będzie znajdować się na osi czasu MCU, a dokładnie pomiędzy którymi filmami. Wygląda na to, że może rozgrywać się równolegle z nową częścią Ant-Mana.

Marvel

Ironheart to sequel Czarnej Pantery 2?

Nate Moore powiedział w rozmowie z CinemaBlend:

Serial jest bezpośrednim sequelem filmu. Riri weźmie ze sobą doświadczenia z Wakandy do domu i MIT. Okaże się, że są pewne ciekawe konsekwencje jej przygód, przez które jej życie obierze nowy, pełen przygód kurs.

Czarna Pantera 2 - gdzie znajduje się na osi czasu MCU?

W produkcji umiera T'Challa, a reżyser zaznaczył, że jego siostra Shuri wciąż nie poradziła sobie ze stratą, co sprawiło, że fani zaczęli zastanawiać, jak duży przeskok czasowy zastosują twórcy i kiedy nastąpiła śmierć króla Wakandy na osi czasu MCU. Nowy wywiad CinemaBlend z producentem filmu rzucił trochę światła na to, gdzie Czarna Pantera 2 widnieje na osi czasu MCU.

Nate Moore powiedział, że nie jest w stanie podać dokładnego roku. Zamiast tego wskazał, gdzie film leży pomiędzy innymi produkcjami Marvel Studios.

Reżyser Czarnej Pantery 2 zarezerwował Namora

Nate Moore podczas innego wywiadu zdradził również, że Ryan Coogler w trakcie postprodukcji pierwszej Czarnej Pantery nalegał, by zarezerwować Namora dla siebie. Nie chciał, by ktoś użył go przed nim. Warto zauważyć, że reżyser jest wielkim fanem komiksów, stąd jego zaangażowanie w tej kwestii.

W poniższej znajdziecie historię Namora z komiksów, która pozwoli wam lepiej poznać bohatera, zanim zadebiutuje na dużym ekranie.

1. Po raz pierwszy pojawił się w komiksie "Marvel Comics (1939) #1" z 31 sierpnia 1939 roku. Jednak na Marvel.com możemy przeczytać, że jednym z kluczowych tytułów dla jego wczesnych historii jest "Saga of the Sub-Mariner (1988)".