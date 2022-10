Czarna Pantera 2 - reżyser zdradza szczegóły scenariusza filmu przed tragiczną śmiercią Chadwicka Bosemana

fot. IMDb.com/© 2017 - Disney/Marvel Studios

Premiera filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zbliża się wielkimi krokami. W produkcji nie zobaczymy postaci T'Challi. Wiąże się to z tragiczną śmiercią odtwórcy roli bohatera, Chadwicka Bosemana. Reżyser widowiska, Ryan Coogler, w rozmowie z The Hollywood Reporter wyjawił szczegóły scenariusza filmu, który powstał przed śmiercią aktora. Stwierdził, że miała to być duża, widowiskowa produkcja, jednak przy tym miała zagłębić się w psychikę T'Challi i śledzić jego rozwój jako Króla Wakandy.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w historii pewne wydarzenie spowoduje konflikt między Wakandą a podmorską cywilizacją pod przywództwem Namora. W produkcji poznamy również postać Riri Williams, znaną jako Ironheart, której projekt naukowy przyciągnie uwagę obydwu stron wojny.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera filmu w Polsce 11 listopada 2022 roku.