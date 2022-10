Przyszłość Hulka w MCU - co wydarzyło się na planecie Saakar? To dopiero początek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał Mecenas She-Hulk dał nam dużą, zieloną wskazówkę na temat tego, co robił Hulk podczas swojego pobytu na planecie Sakaar. Przypominamy, że właśnie w tym miejscu walczył jako gladiator w filmie Thor: Ragnarok, ku uciesze Arcymistrza.

Fani przedstawili swoje teorie na temat tego, jakim cudem Bruce Banner ma już nastoletniego syna w MCU.

Czy to wstęp do filmu World War Hulk?

Ile trwał pobyt Hulka na Saakarze w Thorze?

Do tej pory nie wiedzieliśmy, co dokładnie robił Bruce Banner na obcej planecie, przed pojawieniem się Thora. Dostaliśmy jedynie informację, że od lat żyje Hulk, nie wracając do swojej ludzkiej formy. Wiemy też, że czas na Saakarze płynie inaczej. Dwa lata na Ziemi mogły trwać o wiele dłużej w kosmosie, co wyjaśniałoby, kiedy bohater zdążył się zakochać. A co najważniejsze, dlaczego jego syn wygląda na dorosłego w finale Mecenas She-Hulk.

Dlaczego Hulk wrócił na Saakar w She-Hulk?

W 1. odcinku Mecenas She-Hulk pojawił się statek z planety Saakar. To właśnie kolizja z nim sprawiła, że Jennifer Walters dostała moce kuzyna. Już wtedy pojawiły się teorie, że jego obecność nie jest przypadkowa. I ma związek z wcześniejszym pobytem Hulka na Saakarze.

Jednak dlaczego Bruce Banner miałby z własnej woli powrócić na planetę, z której ma wiele traumatycznych wspomnień? Pod koniec 9. odcinka Mecenas She-Hulk bohater wyjawia, że podczas nieobecności na Ziemi przebywał na Saakarze. Później przedstawia swojego syna, który jest ubrany podobnie jak on sam, gdy walczył jako gladiator w Thor: Ragnarok.

Według teorii fanów to sam Skaar wysłał statek na Ziemię, by odnaleźć i skontaktować się ze swoim ojcem. Zaś Hulk mógł powrócić na Saakar właśnie z powodu osoby, która była bliska jego sercu - dla dawnej ukochanej bądź dziecka.

Jakim cudem Hulk ma dziecko?

W filmie Avengers: Czas Ultrona widzowie są świadkami rozmowy Hulka z Czarną Wdową o rodzicielstwie. Bohater wyjawił wtedy, że chciałby mieć dziecko, jednak to niemożliwe. Można zinterpretować jego słowa dosłownie, szczególnie że jego rozmówczyni zareagowała na to własnym wyznaniem o bezpłodności. Jednak jest szansa na to, że bohater mówił to w przenośni. I tak naprawdę bał się tego, że jego potomek także byłby postrzegany jako potwór.

Skaar i Hulk w komiksach.

W komiksach Marvela podczas wydarzenia World War Hulk postać zakochuje się w kobiecie imieniem Caiera. Jeśli MCU pójdzie jego śladem, to właśnie ona będzie matką Skaara.

Przyszłość Hulka w MCU

Fani od lat liczą na film inspirowany komiksowym wydarzeniem World War Hulk, szczególnie po tym, jak Saakar pojawił się w Thor: Ragnarok. Jednak do tej pory Marvel nie ogłosił żadnego nowego projektu.

W finale Mecenas She-Hulk sztuczna inteligencja K.E.V.I.N. nalega jednak, by Hulk pojawił się w finale i wyjaśnił, co robił na Saakarze, na co Jennifer Walters odpowiada, że będzie miał na to czas w filmie. Nie zostało dopowiedziane, jakim filmie, więc jest szansa na to, że to wskazówka dotycząca planów studia.

W końcu pojawienie się Skaara jest dużym wydarzeniem i daje wiele nowych możliwości na poprowadzenie historii Hulka. A film World War Hulk stał się bardziej rzeczywistym marzeniem, niż kiedykolwiek wcześniej.