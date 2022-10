Harrison Ford oficjalnie w MCU. W jakich filmach wystąpi?

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter Harrison Ford już złożył podpis na kontrakcie i oficjalnie dołącza do MCU. Ma zagrać postać generała Rossa, której do tej pory grał nie żyjący już William Hurt.

Harrison Ford w MCU

Według informacji Harrison Ford zadebiutuje w tej roli w filmie Kapitan Ameryka 4. W jego obsadzie są między innymi Anthony Mackie (Kapitan Ameryka) oraz Danny Ramirez (Joaquin Torres). Historia rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Za kamerą stoi Julius Onah (Paradoks Cloverfield).

Następnie Ford zagra Rossa w filmie Thunderbolts o grupie antybohaterów i złoczyńców. Za kamerą tego filmu stanie Jake Schreier.

Przypomnijmy, że William Hurt zadebiutował jako generał Ross w 2008 roku w filmie Incredible Hulk. Potem pojawiał się w kilku innych produkcjach MCU i odgrywał ważną rolę wKapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Aktor zmarł w 2022 roku w wieku 71 lat.