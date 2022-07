Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - wyciek fabuły. Atlantyda, wojna i niespodzianka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. twitter.com/Multiverse_KgDm

Od miesięcy w sieci krążą plotki o tym, że Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu nie tylko będzie emocjonalnym pożegnaniem T'Challi granego przez nieżyjącego już Chadwicka Bosemana, ale też opowie o wojnie Wakandy z Atlantydą. Teraz nowe informacje dotyczące kluczowych elementów fabuły pojawiły się na Reddicie, w zamkniętej grupie Daniela Richtmana. To znany scooper, którego doniesienia dość często się potwierdzają. Najpewniej podczas San Diego Comic-Con 2022 w lipcu zobaczymy trailer produkcji, który nam wiele wyjaśni. W końcu dzięki grafikom z produktów promocyjnych wiemy, że w istocie Atlantyda odegra w tym widowisku ważną rolę. Traktujmy więc nowe informacje z dystansem.

Jednocześnie do sieci trafiła informacja, że w filmie nie zobaczymy postaci W’Kabiego, w którego wcielał się Daniel Kaluuya. Aktor musiał zrezygnować z projektu MCU z uwagi na zobowiązania kontraktowe przy Nie! – nowym horrorze.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Czarna Pantera 2 - wyciek fabuły

Czytamy, że Lake Bell dowodzi grupą naukowców, którzy szukają vibranium w oceanach. Wykorzystują do tego urządzenie wynalezione przez Riri Williams (nowa superbohaterka MCU znana jako Ironheart). To sprawia, że stają się ofiarami Namora, króla Atlantydy. Władca prosi Wakandę o wsparcie, ale spotyka się z odmową. Chce też zabić Riri, ale Wakanda ją broni. Gdy kobieta dociera do królestwa, buduje z vibranium nową zbroję inspirowaną Iron Manem. Jej pierwsza zbroja została zaś wykonana z różnych części samochodowych.

Według wycieku T'Challa po prostu umrze przez chorobę, a część Wakandy zostanie zalana w wyniku powodzi. Shuri stworzy sztuczną wersję rośliny o nazwie Heart-Shaped Herb, aby zdobyć moce Czarnej Pantery. Będzie chciała też dostać się do krainy przodków zwanej Djalia (tam T'Challa spotkał się z ojcem w jedynce). Tam nie spotka jednak T'Challę, a Killmongera (Michael B. Jordan). To on pomoże jej stać się nową Czarną Panterą. Shuri samodzielnie stworzy własny superbohaterski kostium.

Wkrótce po tym ma dojść do wojny Atlantydy z Wakandą. Podczas bitwy Shuri pokona Namora, ale go nie zabije. M'Baku zostanie nowym królem Wakandy, a Shuri – Czarną Panterą. Nakia wyjawi sekret, że ma dziecko, którego ojcem jest T'Challa.

W scenie po napisach mamy poznać Doktora Dooma (jak na szkicu opublikowanym tutaj), który według informacji wysłał grupę naukowców po vibranium.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera w listopadzie 2022 roku w kinach.