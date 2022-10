Czarna Pantera 2 - nowy zwiastun. To wideo może odpowiadać kto jest w kostiumie Czarnej Pantery!

fot. materiały prasowe

Nowy zwiastun zapowiada widowisko Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Widzimy w nim sporo nowych, efektownych scen, które zarazem są fabularnie sugestywne. Przede wszystkim jest więcej ujęć z nową Czarną Panterą, która jest kobietą. Która postać przejmie miano po zmarłym królu T'Challi. Trailer wydaje się potwierdzać teorie o tym, że tak jak w komiksach będzie to Shuri (Letitia Wright). Widzimy bowiem, że Czarna Pantera ma dość charakterystyczne rękawice, które w poprzedniej części były bronią wykorzystywaną przez Shuri. Widzimy też Ironheart w akcji. Następczyni Iron Mana walczy po stronie Wakandy podczas inwazji Atlantydów.

Czarna Pantera 2 - zwiastun

Czarna Pantera 2 - galeria

Czarna Pantera 2 - prognozy box office

Nowe prognozy zostały opublikowane przez amerykańskie media. Na ten moment to 175 mln dolarów podczas weekendu otwarcia w Ameryce Północnej. Będzie to drugie największe otwarcie 2022 roku. Do premiery jeszcze kilka tygodni i wszystko jeszcze może się zmienić.

Czarna Pantera 2 - premiera 11 listopada 2022 roku.