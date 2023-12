Czarna Wdowa - to miała być ważna scena w anulowanym filmie Lionsgate. Walka w Red Room w rytmie rocka

Źródło: Marvel

Czarna Wdowa zadebiutowała na dużym ekranie w 2021 roku, jednak już wiele lat wcześniej planowano solowy film o superbohaterce. David Hayter, znany aktor głosowy i scenarzysta X-Menów, miał wyreżyserować właśnie taki projekt, jednak Lionsgate anulowało go w 2006 roku. Choć już nigdy go nie zobaczymy, to dzięki nowym informacjom możemy wyobrazić sobie, jak mógł się prezentować.

Czarna Wdowa - ważna scena z anulowanego filmu

David Hayter na platformie X opowiedział o kluczowej scenie z anulowanej Czarnej Wdowy. Miała przedstawiać młodą Natashę, walczącą ze swoimi ciemiężycielami z Red Room. Ważnym detalem jest jednak to, w jakim akompaniamencie miało odbyć się starcie - w tle miała lecieć słynna rockowa piosenka Tom Sawyer zespołu Rush.

David Hayter już wcześniej podzielił się niektórymi szczegółami na temat fabuły anulowanego filmu. Czarna Wdowa miała rozgrywać się w czasie zimnej wojny i skupiać w dużej mierze na wyścigu zbrojeń. Zatem znane wydarzenia historyczne miały tu odgrywać ważną rolę.

Zanim jednak twórca mógł zrealizować swój projekt, Lionsgate postanowiło odłożyć go na półkę. Później Marvel odkupił prawa do postaci i wprowadził Natashę do MCU.

