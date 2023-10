Czas krwawego księżyca - Martin Scorsese broni czasu trwania filmu. "Okażcie kinu szacunek"

Apple TV+/Paramount

Odliczamy już dni do premiery filmu Czas krwawego księżyca. Nie od dziś wiadomo, że najnowsza produkcja Martina Scorsese nadciąga z gargantuicznym metrażem - ma ona bowiem trwać aż 3 godziny i 26 minut, wpisując się w tym samym w zauważalny w ostatnich miesiącach trend wypuszczania do kin ekranowych historii trwających ok. 3 godziny. Niektórzy komentatorzy uważają, że film jest po prostu "zbyt długi"; teraz reżyser postanowił odnieść się do tych zarzutów.

W wywiadzie dla Hindustan Times Scorsese tak odnosi się do tej kwestii:

Ludzie narzekają, że film trwa 3 godziny, no ale dajcie spokój. Możesz przecież oglądać telewizję 5 godzin bez przerwy. Jest też wielu ludzi, którzy potrafią wysiedzieć w teatrze przez 3 i pół godziny bez większego problemu. Na scenie są prawdziwi aktorzy, nie możesz wstać i rozprostować nóg. Okazujesz w ten sposób swój szacunek, więc okażcie kinu trochę szacunku.

Film Czas krwawego księżyca zadebiutuje w polskich kinach już 20 października.

