Czerw z Diuny znacznie lepszy niż bestia z Rodu smoka. Artyści CGI krytykują serial Max

fot. Max

Gra o tron słynęła z imponującego jak na standardy telewizji ukazania potężnych smoków. W prequelu, Rodzie smoka, pojawiło się ich jeszcze więcej, ale niektórzy narzekają, że jakość wykonania nie jest już tak dobra. Do krytyki włączyła się ekipa Corridor Crew, która na swoim kanale w serwisie YouTube omawia blockbustery i seriale pod kątem jakości efektów specjalnych. Twórcy internetowi omówili w ten sposób 9. odcinek 1. sezonu Rodu smoka, w którym to księżniczka Rhaenys na swojej skrzydlatej bestii ucieka z więzienia i niszczy wszystko na swojej drodze. Porównali tę sekwencję do jazdy na czerwie z 2. części Diuny Denisa Villeneuve'a.

Czerw z Diuny znacznie lepszy niż bestia z Rodu smoka

Zdaniem członków Corridor Crew cała sekwencja z Rodu smoka wyglądała bardzo topornie. Mimo użycia "byka", czyli ruchomego siodła, które w pewien sposób naśladuje to, jak porusza się smok, a także Volume oraz bluescreena, nie udało się twórcom realistycznie oddać lotu smokiem. Ich zdaniem problem polegał na tym, że podczas tworzenia koncepcji sceny artyści nie znali jeszcze wszystkich szczegółów. Z tego powodu na przykład oświetlenie nie pasuje do ilości podniesionego dymu. O wiele lepiej zostało to zrobione w Diunie, gdzie Denisowi Villeneuve'owi i reszcie ekipy udało się uchwycić ujęcia z jazdy na czerwiu tak, jakby się w tym uczestniczyło razem z głównym bohaterem. Z kolei Ród smoka w porównaniu wypada blado, sztywnie i mało realistycznie.

Pełna wersja ich filmu w języku angielskim znajduje się poniżej.

