Czerwona nota ma pierwszy rekord. Gwiazdy chwałą się w mediach społecznościowych

fot. Netflix

Gal Gadot, Dwayne Johnson oraz Ryan Reynolds opublikowali posty w mediach społecznościowych wyjawiające rekord filmu Czerwona nota. Okazuje się, że w 24 godziny pobił on wszelkie rekordy popularności filmów produkowanych przez Netflixa. Poza samym faktem pobicia tego rekordu żadne dane nie zostały opublikowane w sieci.

Dwayne Johnson dodał też, że widzowie z 190 krajów wystawili noty filmowi Czerwona nota i jest to 92% pozytywnych opinii. Dziennikarze nie są jednak zachwyceni, bo jak informowaliśmy recenzje plasują się na poziomie 39%. Dane pochodzą z rottentomatoes.com. Sprawdźcie też naszą recenzję Czerwonej noty.

https://twitter.com/GalGadot/status/1459684889981190144

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1459676103254188033

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez therock (@therock)

Czerwona nota - o czym film?

Gdy Interpol wystawia czerwoną notę — globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie — do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI John Hartley (Dwayne Johnson). W czasie pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako „The Bishop” (Gal Gadot), musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem (Ryan Reynolds). Szalona przygoda rzuci to — ku niezadowoleniu niektórych — nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli.