Czerwone żniwa: 2. tom alternatywnej historii o III wojnie światowej jeszcze w maju

Trzeci front to osadzona w latach 60. XX wieku wizja alternatywnej rzeczywistości, w której NATO i Układ Warszawski stają przeciw sobie. To kolejny tom trylogii Czerwone żniwa, kontynuacja Uderzenia wyprzedzającego.

Autorami serii są Paweł Majka (m.in. Jedyne: Ścieżki krwi, Niebiańskie pastwiska, Pokój światów) i Radosław Rusak. Historia przedstawiona w Czerwonych żniwach opisuje eskalujący konflikt w Europie w latach 60. ubiegłego wieku. Oprócz działań wojennych jest też wątek stricte fantastyczny, związany z historycznymi artefaktami.

W Trzecim froncie konflikt zbrojny rozkwitł w pełni, ale bohaterowie - w tym polskie oddziały do zadań specjalnych - dopiero dowiedzą się kto jest ich prawdziwym wrogiem.

Tak prezentują się okłada i opis powieści Czerwone żniwa. Trzeci front:

Źródło: Znak

Co by było, gdyby w 1964 roku wybuchła trzecia wojna światowa?

Trwa trzecia wojna światowa, mordercze zmagania w Europie wchodzą w decydującą fazę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z założeniami sztabowców Układu Warszawskiego. Wojska NATO zmobilizowały siły i rzuciły rezerwy w rozpaczliwym kontrnatarciu. W Moskwie dochodzi w związku z tym do zakulisowych rozgrywek, a walka wywiadów staje się brutalniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Na efekty nie będzie trzeba długo czekać. Żołnierze polskiego 1 Batalionu Szturmowego znów znajdą się w samym centrum wydarzeń. A przed nimi i przed wyjątkowym oddziałem specnazu stanie najważniejsze wyzwanie – odkrycie, kto naprawdę jest ich wrogiem.

