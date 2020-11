Człowiek ze stali - czy doczekamy się reżyserskiej wersji filmu? Zack Snyder odpowiada

fot. Warner Bros.

Już w przyszłym roku zobaczymy wersję reżyserską Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości. Otrzymaliśmy już rozszerzoną Ultimate Edition produkcji Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jednak pojawia się kwestia czy kiedykolwiek zobaczymy wersję reżyserską pierwszego filmu DCEU, czyli Człowieka ze stali. Zack Snyder, który wyreżyserował widowisko w rozmowie z Film Junkee wyjawił, że nie ma na to szans, ponieważ jest zadowolony z kinowej wersji. Wycięto z niej tylko kilka scen i nie wniosłyby one nic nowego do projektu. Snyder stwierdził, że kinowa wersja jest tym, co chciał zrobić.

W filmie Clark Kent/Kal-El czuje się wyobcowany za sprawą swoich niewyobrażalnych mocy. Przeniesiony lata temu na Ziemię z Kryptona - wysoko rozwiniętej, odległej planety - Clark boryka się z pytaniem 'dlaczego tu jestem?'. Ukształtowany przez wartości przybranych rodziców Marthy i Jonathana Kentów bohater odkrywa, że posiadanie ponadprzeciętnych możliwości oznacza konieczność podejmowania trudnych decyzji. W czasie, kiedy świat ma palącą potrzebę stabilizacji, pojawia się jeszcze większe zagrożenie, w postaci Generała Zoda planującego podbić Ziemię. Clark musi stać się Człowiekiem ze Stali by chronić ludzi, których kocha i być latarnią nadziei - Supermanem.