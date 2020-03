Czy serial Supernatural istnieje w uniwersum DC? Komiks o Młodych Tytanach to zdradza

Zapewne wiele razy zastanawialiście czy na przykład bohaterowie komiksów oglądają seriale, które są również popularne w prawdziwym świecie. Jednym z przykładów potwierdzających tę teorię jest najnowszy numer komiksu o drużynie Młodych Tytanów. W Teen Titans #40, którego autorami są Adam Glass, Robbie Thompson, Eduardo Pansica, Julio Ferreira, Marcelo Maiolo i Rob Leigh tytułowa drużyna musi dostać się do piekła, aby następnie przejść do czyśćca, gdzie uwięziona jest Djinn, członkini superbohaterskiego zespołu. Zanim drużyna weźmie truciznę, która wprowadzi ich w stan chwilowej śmierci jeden z herosów, Roundhouse twierdzi, że jest to plan w stylu Sama i Deana z Supernatural. To oznacza, że w uniwersum DC nasi bohaterowie również oglądają tę produkcję The CW. Planszę z komiksu możecie obejrzeć poniżej.

fot. DC