Czy strzelanie do ekranów ma jeszcze sens?

Reklama

W zestawie z GAIME znajduje się kultowa gra arcade Time Crisis z 1995 roku, co pozwala graczom ponownie przeżyć emocje z salonów gier bez potrzeby odkurzania starego telewizora kineskopowego. Co więcej, GAIME ma być pierwszym pistoletem świetlnym wspomaganym przez sztuczną inteligencję, co dodatkowo ułatwi jego użytkowanie.

Strzelanki na szynach z użyciem pistoletów świetlnych mają bardzo długą historię, sięgającą takich tytułów jak Duck Hunt, House of the Dead czy Virtua Cop. Najpierw dostępne wyłącznie na dedykowanych automatach w salonach arcade, z czasem trafiły też na domowe konsole. Time Crisis to wyjątkowy przedstawiciel gatunku strzelanek na szynach, który szczególnie zapadł w pamięć graczom dzięki powalającej jak na swoje czasy grafice oraz unikalnej mechanice z użyciem przycisku pod stopą, którego naciśnięcie pozwalało ukryć się za osłoną. Strzelanki na szynach były popularne w czasach, gdy konsole i pistolety świetlne podłączaliśmy do telewizorów kineskopowych, a ich kres przyszedł wraz z nadejściem uniemożliwiających taką zabawę nowoczesnych telewizorów LCD oraz dających o wiele większą możliwość interakcji strzelanek FPP. Teraz jednak Dashine Electronics oferuje rozwiązanie, które umożliwia grę w Time Crisis na ekranach LCD – bez skomplikowanej instalacji czy opóźnień sygnału.

GAIME będzie dostępne w cenie 90 dolarów za wersję podstawową oraz 120 dolarów za wersję z przyciskiem nożnym, który umożliwia wychylanie się zza osłon w grze.

GAIME na tle innych podobnych urządzeń, takich jak Sinden Lightgun, wyróżnia zastosowanie technologii AI. Urządzenie inteligentnie wykrywa ekran, co umożliwia autokalibrację i poprawia precyzję strzałów. GAIME działa z różnych kątów i odległości, wspiera wiele popularnych rozmiarów ekranów i oferuje prostą konfigurację plug-and-play.

Nie wiadomo jednak, czy oprócz Time Crisis będą dostępne inne tytuły, co sugeruje, że GAIME może być urządzeniem przeznaczonym do jednej gry. Osobiście ostatni raz strzelałem do ekranu jeszcze na konsoli Dreamcast we wspomnianym House of the Dead i w sumie chętnie sprawdziłbym, czy ten sposób grania wciąż może bawić.