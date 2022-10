Dahmer - Potwór - serial stał się wielkim hitem na Netflixie! Blondynka z niezłym wynikiem oglądalności

fot. Netflix

Limitowany serial Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera opowiada o seryjnym mordercy zwanym „kanibalem z Milwaukee”. W latach 1978-1991 jego celem byli mężczyźni i chłopcy. Produkcja liczy 10 odcinków, a tytułową rolę zagrał Evan Peters.

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, który miał premierę 21 września, niespodziewanie stał się hitem na Netfliksie. W pierwszym tygodniu subskrybenci oglądali serial przez 196,2 mln godzin. A w drugim, obejmujący okres od 26 września do 2 października nastąpił znaczny wzrost oglądalności - 299,84 mln godzin. Po dwóch tygodniach łączny wynik to 496,05 mln obejrzanych godzin, co pozwoliło Dahmerowi... wskoczyć do pierwszej dziesiątki rankingu najlepszych seriali anglojęzycznych na platformie, który zbiera dane z pierwszych 28. dni od premiery. Obecnie znajduje się na 9. miejscu. Wyprzedził 4. sezon Ozark (491,09 mln godzin), a do 8. miejsca, które zajmuje 2. sezon 13 powodów brakuje mu tylko 70 tys. godzin. Jest możliwe, że serial wskoczy do TOP3 (2. sezon Bridgertonów na drugim miejscu ma 656 mln godzin). 4. serii Stranger Things raczej nie wyprzedzi, ponieważ serial ma rekordową oglądalność - 1,352 miliarda obejrzanych godzin w pierwszym miesiącu.

TOP 10 Netflix - najpopularniejsze seriale anglojęzyczne 26 września - 2 października

10. Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata (6. sezon) - 9,13 mln godzin (1. tydzień na liście)

Wynik 299,84 mln godzin to drugi łączny tygodniowy wynik w historii anglojęzycznych seriali w serwisie. Uległ tylko 4. sezonowi Stranger Things, który był podzielony na dwie części. Pierwsze 7 odcinków uzyskało wynik 301 mln obejrzanych godzin w jednym tygodniu, a dwa pozostałe epizody, które trafiły na platformę miesiąc później - 335 mln godzin. Dahmer - Potwór... przewyższył również drugi sezon Bridgertonów, który w jednym tygodniu uzyskał 252 mln obejrzanych godzin.

W porównaniu do rankingu najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali na Netfliksie Dahmer - Potwór... również wypada imponująco. Z wynikiem 496,05 godzin dałoby to piąte miejsce tuż za All of Us Are Dead (560,78 mln godzin). Tutaj królują 4. i 5. sezon Domu z papieru (odpowiednio 619 mln i 792 mln) oraz Squid Game (1, 650 mld godzin).

W obsadzie serialu znajdują się również Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald i Michael Learned. Twórcami są Ryan Murphy i Ian Brennan, którzy byli odpowiedzialni też za produkcję wraz z Alexisem Martinem Woodallem, Erikiem Kovtunem, Evanem Petersem, Janet Mock i Carlem Franklinem.

W rankingu obejmującym okres od 26 września do 2 października wśród filmów anglojęzycznych na szczyt wskoczyła produkcja pt. Lou (46,19 mln godzin), notując wzrost o 6 mln w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Na drugim miejscu znalazła się Blondynka z wynikiem 37,34 milionów obejrzanych godzin. Spadek zanotował film Zróbmy zemstę - z 42,55 mln godzin oglądalność obniżyła się do 15,92 mln.