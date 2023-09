Gwiazda Różowych lat 70. skazana na 30 lat więzienia. Żona Danny'ego Mastersona chce rozwodu

fot. materiały prasowe

Bijou Phillips złożyła pozew o rozwód z Dannym Mastersonem niecałe dwa tygodnie po tym, jak gwiazdor Różowych lat siedemdziesiątych został skazany na 30 lat więzienia za zgwałcenie dwóch kobiet w 2003 roku. Jako pierwsze poinformowało o tym TMZ.

Pozew został złożony w poniedziałek w Santa Barbara i zaskoczył wiele osób, ponieważ do tej pory wierzono, że Bijou Phillips po raz kolejny stanie po stronie męża, tak jak robiła to przez wiele lat jego batalii prawnych. Jej prawnik, Peter Lauzon, w oświadczeniu dla portalu The Hollywood Reporter wyjaśnił jednak, że cała ta sytuacja bardzo odbiła się na ich małżeństwie:

Pani Phillips zdecydowała się złożyć pozew o rozwód w tym niefortunnym czasie. Jej priorytetem pozostaje córka. Ten okres był niewyobrażalnie trudny dla jej małżeństwa i rodziny. Pan Masterson zawsze był obecny w najtrudniejszych chwilach jej życia i pani Philips przyznaje, że był wspaniałym ojcem dla ich córki.

Danny Masterson zaprzecza oskarżeniom. Jego prawnik powiedział, że aktor złoży apelację od wyroku.