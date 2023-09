Danny Masterson idzie za kratki. Gwiazda Różowych lat 70. usłyszała wyrok

fot. IMDb.com

W maju 2023 roku ława przysięgłych uznała aktora Danny'ego Mastersona winnym gwałtu na dwóch kobietach, do którego doszło w 2003 roku. Teraz sąd ogłosił wyrok i skazał Masterson na 30 lat pozbawienia wolności. Wina została udowodniona, więc aktor już ostatecznie idzie za kratki.

Danny Masterson idzie do więzienia

Przypomnijmy, że aktor najbardziej znany jest z seriali Różowe lata siedemdziesiąte oraz The Ranch. Oskarżenia pojawiły się w trakcie pracy nad tym drugim serialem, z którego został szybko wypisany.

Masterson pochodzi z aktorskiej rodziny. Jego rodzeństwo było obecne na sali sądowej podczas ogłaszania wyroku. Są to Alanna Masterson (The Walking Dead), Will Masterson (Malcolm in the Middle) oraz Jordan Masterson (Ostatni prawdziwy mężczyzna). Danny Masterson nic nie powiedział podczas ogłoszenia wyroku i nie skomentował decyzji sądu.

Prokuratura nazwała Mastersona seryjnym gwałcicielem, bo - jak stwierdzili - mógł przemyśleć to, co zrobił pierwszej ofierze, a potem zgwałcił kolejne kobiety po tym, jak je odurzył.