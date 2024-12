Popkulturowy alfabet 2024 roku. Wielkie podsumowanie: koniec Arrowverse, powrót Wiedźmina i odkupienie MCU

Fot. Materiały prasowe/Paweł Krzystyniak

Na ulicach pojawiają się stragany z fajerwerkami, a na półkach sklepowych błyszczą cekinowe sukienki, w których będzie można podbić sylwestrową imprezę. 2024 oficjalnie się kończy. To dobry moment, by spojrzeć wstecz i podsumować, co działo się w popkulturowym świecie przez ostatnie dwanaście miesięcy.

A było bardzo intensywnie! Po dwunastu latach pożegnaliśmy Arrowverse, które przecierało szlaki dla seriali superbohaterskich. Jednocześnie powitaliśmy nowe kinowe uniwersum DC z produkcją Koszmarne Komando i dostaliśmy pierwsze oficjalne zdjęcie Davida Corensweta w stroju Supermana. Zeszłoroczny róż Barbie wyparło zielone Brat Summer, a marketingowcy zaczęli prześcigać samych siebie w prezentowaniu coraz bardziej szalonych projektów pudełek na popcorn. 2024 był wyjątkowo łaskawy dla fanów Geralta. Andrzej Sapkowski wrócił do uniwersum z książką Rozdroże Kruków, a CD PROJEKT RED pokazało pierwszy zwiastun wyczekiwanej gry Wiedźmin 4. Jeśli chodzi o filmy, były wielkie sukcesy – Wicked, Substancja czy Beetlejuice Beetlejuice – jak i sromotne porażki na czele z Megalopolis. Nie można też zapomnieć o rehabilitacji MCU z hitami To zawsze Agatha na małym ekranie i Deadpool & Wolverine na dużym. A to dopiero początek!

Nasza redakcja postanowiła zrobić burzę mózgów i skomponować popkulturowy alfabet, który przeprowadziłby Was po najważniejszych wzlotach i upadkach branży rozrywkowej w 2024 roku. Nie było łatwo, ale chyba w końcu udało nam się choć częściowo skondensować ten intensywny czas. Dlatego nie przedłużając – zapraszamy do lektury, naEKRANOWICZE!

Popkulturowy alfabet 2024 roku