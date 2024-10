Daredevil: Born Again niczym... Gra o tron? Nowe informacje o serialu Oczy Wakandy

Fot. Marvel

Daredevil: Born Again przeszedł drogę przez piekło, ale wydaje się, że produkcja jest na ostatniej prostej, by zadebiutować w 2025 roku. Powróci oryginalna obsada, a przynajmniej jej część, która obiecuje przy okazji, że nowa produkcja Disney+ nie zatraci swojego mroku i brutalności, która charakteryzowała oryginalne trzy serie, jeszcze za czasów Netflixa. Takie zapowiedzi nie przekonały wszystkich. Podobnie Kevin Feige mówił o serialu Moon Knight, który ostatecznie nie oferował zwiększonej dawki brutalności. Możliwe jednak, że Daredevil: Born Again pójdzie o krok dalej.

Zdaje się to potwierdzać Brad Winderbaum, szef Marvela jeśli chodzi o telewizje, animacje i streaming. W rozmowie z ABC porównał nowy serial z niewidomym superbohaterem do... Gry o tron:

Wyobraźcie sobie Nowy Jork, który jest równie pełen problemów, równie straszny i równie zawiły, co Gra o tron. Wszystkie te siły, które walczą ze sobą o kontrolę. Czasami wydarzenia są pełne nadziei, a czasami brutalności. Czasem jest mrocznie, ale widać też światełko na końcu tunelu. Trzeba tylko o nie zawalczyć.

Oczy Wakandy - nowe informacje

Winderbaum dodał też kilka słów o animowanym serialu Oczy Wakandy:

Poznajemy różne postaci w różnych okresach w historii świata, często podczas znanych wydarzeń historycznych. Mają oni swoje zadanie i je wykonują. Często jednak rusza to ich serce lub uderza w moralność.

