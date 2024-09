Daredevil: Born Again ma mieć ciekawy twist. Relacja z Kingpinem się zmieni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Netflix

Nowa informacja o serialu Daredevil: Born Again pochodzi z kanału r/MarvelStudiosSpoilers na Reddicie. Pomimo tego, że jest to tylko plotka, doniesienia stamtąd nie raz się potwierdzały. Warto jednak podchodzić do tego z dystansem. Jeśli się potwierdzi, może to być również bardzo duży spoiler.

Spoiler z Daredevil: Born Again

Jak wielokrotnie informowaliśmy, na początku nad serialem pracowali inni twórcy, którzy nawet nakręcili część materiału. Kevin Feige nie był zadowolony i całkowicie zmieniono wizję produkcji. Niektóre fragmenty oraz pomysły zostaną jednak wykorzystane. SPOILERY!

W tamtej wersji Foggy Nelson, przyjaciel Matta Murdocka, którego fani niewątpliwie pamiętają, miał zginąć. Według nowej plotki w Daredevil: Born Again również jego życie będzie zagrożone. Ma zostać śmiertelnie postrzelony. Aby uratować mu życie, Matt Murdock decyduje się na współpracę z Wilsonem Fiskiem / Kingpinem, który użyje tej samej technologii, by uratować Foggy'emu życie. Ona wcześniej umożliwiła mu powrót do zdrowia po tym, jak Echo postrzeliła go w oko. Wygląda na to, że relacja Kingpina z Daredevilem może wyglądać niezwykle ciekawie.

Daredevil: Born Again - premiera w 2025 roku. Natomiast w listopadzie 2024 roku ruszają zdjęcia do 2. sezonu.