Daredevil: Born Again - tej ważnej postaci z wersji Netflixa brakuje. Aktorka komentuje

Fot. Marvel

Deborah Ann Woll w serialu Daredevil z Netflixa grała Karen Page. Gdy ogłoszono prace nad rebootem MCU, aktorka wyznała, że przyjęłaby rolę w mgnieniu oka. Z czasem jednak The Hollywood Reporter poinformowało, że Marvel nie zamierza się z nią kontaktować w tej sprawie. Woll wreszcie skomentowała tę sytuację.

Aktorka pojawiła się na ICCCon w Nashville, gdzie można ją było zobaczyć z byłymi kolegami z obsady netfliksowego Daredevila. Wśród nich byli Royce Johnson, Charlie Cox i Vincent D'Onofrio. Jak donosi portal The Direct, Woll została zapytana o udział w jakimkolwiek nadchodzącym projekcie DC Studios.

Daredevil: Born Again - Deborah Ann Woll komentuje

Nie wiem, można tak w ogóle robić? Przekraczać tę linię? Mam wrażenie, że to byłoby bardzo niebezpieczne. Jest kilka osób, które to potrafią ale wątpię, żebym należała do tej grupy nielicznych szczęściarzy. Nie wiem, co z DC.

Dodała także aktualizację w sprawie Daredevil: Born Again:

Wiecie, fajnie było być częścią Daredevila. Czuję, że to był taki mały, unikalny zakątek MCU, który wydawał się naprawdę wyjątkowy. Cieszę się z tego, co mam, ale na razie nie mam żadnych planów, by znaleźć się po którejkolwiek stronie komiksowego uniwersum. Jestem jednak wdzięczna za to, co miałam okazję doświadczyć.

Karen Page to istotna postać w życiu Matta Murdocka, jednak wygląda na to, że postać może w ogóle nie pojawić się w reboocie MCU. Niektórzy spekulują, że Marvel może zabić ją poza kadrem. Na razie jednak nic nie jest pewne.

Daredevil - obsada znów razem

