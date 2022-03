Daredevil - projekt MCU o bohaterze w fazie rozwoju? Jest kolejny dowód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Daredevil już miał okazję zadebiutować MCU w jednej, krótkiej cenie w widowisku Spider-Man: Bez drogi do domu. Od miesięcy spekuluje się, że bohater w wydaniu Charliego Coxa pojawi się w innych projektach Kinowego Uniwersum Marvela, głównie mówiło się o serialach takich jak Echo czy She-Hulk. Być może pojawił się dowód, który mówi o pracach nad solowych projektem o Diable z Hell's Kitchen. Otóż Marvel Studios utworzyło spółkę producencką Blind Faith Productions LLC. Sama nazwa podmiotu nawiązuje do dwóch ważnych cech Matta Murdocka/Daredevila. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są tworzone w celu ograniczenia ryzyka i prowadzenia oddzielnej księgowości dla każdego projektu. Być może zatem coś jest na rzeczy i Marvel Studios już planuje serial albo film o bohaterze.

fot. Netflix/Marvel

Daredevil - PG-13 czy mroczniejsze klimaty?

Dla przypomnienia w jednym z wcześniejszych wywiadów wcielający się w herosa Charlie Cox wyjawił, że mógłby zgodzić się na zrobienie produkcji o Daredevilu z kategorią PG-13, ponieważ ma zaufanie do Marvela Studios i wierzy, że nie byłoby to sprzeczne z rzeczami, które zrobili w serialu Netflixa. Jednak zaznaczył, że historia Daredevila bardziej pasuje do mroczniejszych klimatów.

