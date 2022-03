MCU - Charlie Cox o swojej przyszłości jako Daredevil. Kategoria PG-13 pasuje do historii o bohaterze?

fot. Netflix/Marvel

Charlie Cox powrócił jako Matt Murdock w MCU na chwilę w jednej scenie widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu. Jednak zapewne są dalsze plany na postać Daredevila w Kinowym Uniwersum Marvela czy to w filmach czy serialach. Aktor w rozmowie z portalem Comicbook.com został zapytany o swój możliwy powrót jako Daredevil na ekranie. Dyplomatycznie odpowiedział, że nie ma pojęcia, kiedy to się wydarzy.

Jednak Cox wypowiedział się również o tym, czy kategoria PG-13 byłaby dobra dla opowieści o Diable z Hell's Kitchen. Powiedział, że nie porzuciłby ludzi z Marvela, gdyby chcieli to zrobić i wierzy, że udałoby się osiągnąć wszystko, co chcieliby opowiedzieć w zgodzie z tym, co wcześniej zrobili w serialu, dlatego popiera takie podejście. Natomiast zaznaczył, że historia Daredevila zdecydowanie bardziej pasuje do mroczniejszych klimatów i nigdy nie będzie tak dobrze działał w PG-13 jak choćby Spider-Man, ponieważ wiek postaci, chrześcijańskie poczucie winy, jego historia z kobietami i tym podobne, to bardziej dojrzałe tematy. Wymienił kultowy komiks Born Again jako rzecz, o której rozmawiał z osobami, z którymi pracował nad serialem.

fot. Netflix

Daredevil - serial czy film?

Aktor został również zapytany o to, czy historia Daredevila lepiej pasuje do serialu czy filmu. Cox stwierdził, że wszystkie te postacie idealnie pasują do formatu telewizyjnego, ponieważ są epizodyczne w swoim oryginalnym formacie. Ogromna baza fanów nauczyła się je konsumować w formie epizodycznej w komiksach.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.