Dark Souls: Masque of Vindication - zapowiedziano nową powieść w uniwersum gier From Software

fot. materiały prasowe

Popularne uniwersum Dark Souls powiększy się o kolejny tytuł. Tym razem nie będzie to jednak nowa gra, a powieść zatytułowana Dark Souls: Masque of Vindication. W opisie czytamy, że przedstawi ona losy tajemniczego czarodzieja, który pozbawiony wspomnień budzi się w podziemnej krypcie. Bohater nazywa siebie Ferranosem i uzbrojony jedynie w sztylet, który zabrał atakującemu go złodziejowi, wyrusza w epicką podróż.

Autorem Dark Souls: Masque of Vindication jest Michael A. Stackpole, amerykański pisarz, scenarzysta i podcaster, który odpowiada między innymi za powieści z uniwersum Gwiezdnych Wojen i na podstawie wielu innych gier, w tym Gears of War, BattleTech i World of Warcraft. Premierę nowej książki zaplanowano na październik 2022 roku i tego samego dnia trafi ona na rynek w języku japońskim oraz angielskim. Niestety na ten moment nie wiadomo nic na temat planów wydania jej na rynku polskim.

