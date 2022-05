Darkman - Sam Raimi zapowiada kontynuację komiksowego hitu

fot. materiały prasowe

Człowiek ciemności to superbohaterski film z 1990 roku, który był wyreżyserowany przez Sama Raimiego. Nie był on komercyjnym hitem w tamtych czasach, ale był popularny i po latach stał się kultowy. Doczekał się dwóch kontynuacji tworzonych na rynek VHS, przy których Sam Raimi nie pracował, a Liam Neeson nie grał głównej roli. Podczas nowego wywiadu promującego premierę filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu reżyser wyjawił, że trwają rozmowy, by powrócić do świata Darkmana

Darkman - nowy sequel

- Universal rozmawia o sequelu Darkmana. Jest nawet producent związany z projektem. Nie słyszałem jednak o żadnych szczegółach historii, bo byłem zbyt zajęty Doktorem Strangem, ale myślę, że to fajny pomysł.

Wypowiedź Raimiego nie sugeruje, czy reżyser będzie związany z projektem. Ważne jednak, że nazywa to sequelem, więc najwyraźniej nie będzie to reboot.

Na obecną chwilę żadnych dodatkowych informacji nie ujawniono. Nie wiadomo też, czy Liam Neeson powrócił w tytułowej roli, ale dobrą wiadomością dla fanów kultowego Darkmana jest to, że coś się dzieje w temacie. Musimy poczekać na rozwój sytuacji.