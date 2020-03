Darkseid zrobi to, o czym w MCU marzył Thanos? Ma lepsze narzędzie

Komiksowi fani DC doskonale wiedzą, że w ostatnim czasie Darkseid przeżywa naprawdę gorący okres. Najpierw poniósł on śmierć w trakcie bitwy, później powrócił do żywych jako poddany kontroli umysłu niewolnik, następnie zaś pokazał się czytelnikom jako uroczy na poziomie wizualnym bobas. Wygląda jednak na to, że w najbliższych miesiącach uda mu się ostatecznie zrealizować swój plan przekształcenia całej rzeczywistości. O tym marzył także Thanos z MCU, jednak złoczyńca ze świata DC ma większe szanse na osiągnięcie swojego celu.

W wydarzeniach wchodzących w skład serii Wojna Darkseida tytułowy antagonista został pokonany przez Anti-Monitora, tracąc przy tym większość swojej mocy i potęgi. Opisy czerwcowych zeszytów z kontynuującej ten wątek Justice League: Odyssey wyraźnie sugerują jednak, że ikona DC może podbić całe multiwersum i zostać kreatorem rzeczywistości.

Częścią planu Darkseida stało się więc stworzenie Sepulkoru, nowej wersji jego macierzystej Apokolips - na przeszkodzie próbowali mu stanąć Cyborg, Starfire i Azrael, jednak złoczyńca przemienił ich w kogoś na kształt Nowych Bogów i narzucił swoją wolę. Ostała się tylko będąca obecnie Zieloną Latarnią Jessica Cruz; gdy Darkseid wydał na nią wyrok śmierci, połączenie mocy z jej pierścienia i wiązek energii z ciała złoczyńcy sprawiło, że bohaterka niemal od razu powróciła do żywych. Wraz z synem Darkseida, Orionem, siostrą Starfire, Blackfire, technikiem z planety Zamaron i... domowym kotem wchodzącym w skład oddziałów Czerwonych Latarni postanowiła raz na zawsze rozprawić się z przeciwnikiem.

Problem polega na tym, że Darkseid najprawdopodobniej wejdzie w posiadanie mechanizmu pozwalającego kreować rzeczywistość. Autorem tego potężnego w mocy sprawczej narzędzia jest funkcjonujący poza czasem Epoch, który początkowo chciał je wykorzystać do zupełnego wymazania Darkseida z kart historii, "sylaba po sylabie". W zeszycie Justice League: Odyssey #22 antagonista pokona Epocha - pojawia się wyraźna sugestia, że zaraz po tym kradnie on mechanizm i od tej pory jest w stanie dowolnie zmieniać rzeczywistość według własnej woli, mogąc także wymazywać poprzednie i przyszłe zdarzenia czy postacie.

Tak z kolei prezentuje się opis 22. zeszytu serii:

Darkseid chce uzyskać absolutną kontrolę nad czasem - miał ją Epoch, jednak oddał Darkseidowi tę niemalże boską moc. Czy drużyna Odyssey będzie mogła zatrzymać złoczyńcę w tych poszukiwaniach? Jeśli zawiodą, władca Apokolips napisze historię na nowo według swojej woli, a wszyscy, którzy będą chcieli go powstrzymać, mogą zostać wymazani z istnienia.

Spekuluje się, że taki obrót spraw może być kolejnym "miękkim rebootem" dla komiksowego świata DC - być może dojdzie również do zmieniania genez poszczególnych bohaterów. Wszystko pod dyktando Darkseida, określonego już przez amerykańskie portale popkulturowe jako "redaktor naczelny uniwersum".