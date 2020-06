Darmowe GTA V pomogło Epic Games nawiązać walkę ze Steamem

Rockstar Games

Steam wypracował sobie niezwykle silną pozycję w branży. Kiedy na rynku zadebiutowała nowa platforma gamingowa od Epic Games, jasne było, że nie będzie w stanie szybko nadgonić swojego konkurenta i stoczyć z nim równorzędnej walki. Jak się jednak okazało, program darmowego rozdawnictwa zdziałał cuda. Dzięki akcji marketingowej The Vault twórcy Fortnite'a zgromadzili wokół siebie milionowe grono graczy.

Kampanię The Vault rozpoczęto 14 maja, a jej cel był prosty – skusić szerokie grono odbiorców darmówkami z najwyższej półki jakościowej. Ruch ten miał przekonać do platformy tych, którzy dotychczas obchodzili Epic Games Store szerokim łukiem. I udało się, dzięki włączeniu do akcji marketingowej tak gorących tytułów jak Ark: Survival Evolved, Borderlands: The Handsome Collection, Civilization VI oraz Grand Theft Auto V do sklepu napłynęły miliony klientów spragnionych darmowych gier. Akcja cieszyła się tak dużą popularnością, że w momencie udostępnienia GTA V serwery nie wytrzymały naporu użytkowników, przez co strona sklepu przez wiele godzin była niedostępna.

Epic Games z pewnością słono zapłaciło za udostępnienie tak dobrych gier za darmo, nawet jeśli mają kilka lat na karku i najbardziej zagorzali gracze zdążyli już je zakupić. Ale warto było ponieść ten wydatek. Dzięki kampanii The Vault sklep Epic Games Store zakończył maj z fenomenalnym wynikiem: w ostatnich tygodniach szczycie z platformy korzystało średnio 13 milionów graczy, a liczba aktywnych miesięcznych użytkowników podskoczyła do 61 milionów.

To oczywiście wynik daleki do tego, którym może pochwalić się platforma Valve – ze Steama w korzysta w szczycie średnio 24,5 miliona użytkowników, a liczba aktywnych graczy w skali miesiąca w zeszłym roku dobiła do 95 milionów – jednak Epic sukcesywnie nadgania straty do swojego głównego konkurenta. Steve Allison, główny menadżer Epic Games Store, przyznał, że przebieg akcji The Vault przeszedł najśmielsze oczekiwania firmy, dzięki czemu w 2020 roku korporacja zanotuje historyczne wzrosty.

Jeśli kolejne akcje marketingowe będą cieszyć się równie dużą popularnością, platforma Epic Games w końcu nadgoni dystans, jaki dzieli ją od Steama.