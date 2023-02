Dave Bautista marzy o komedii romantycznej. Na brak propozycji mówi: "Jestem aż tak nieatrakcyjny?"

fot. Marvel

Dave Bautista w rozmowie z portalem Page Six wyznał, że myśli poważnie o romantycznym gatunku filmowym. Chętnie zagrałby jednego z poszukiwaczy miłości, ale niestety do tej pory nie otrzymał takiej możliwości. Jak sam twierdzi, przyczyną braku propozycji może być jego wygląd fizyczny. Przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż nie przypomina typowego bohatera komedii romantycznej. Niemniej jednak wciąż żywi nadzieję na występ w lekkiej rozrywce.

Jestem trochę "szorstki na krawędziach". Ale zawsze patrzę w lustro i pytam siebie: Czy jestem aż tak nieatrakcyjny? Czy jest we mnie coś odpychającego, co wyklucza mnie z tych stron?

Gwiazdor MCU dodał, że nie ma zamiaru się poddać - dalej będzie poszukiwał okazji do wystąpienia w romantycznych produkcjach.

Dave Bautista - pożegnanie z MCU

Podczas The Tonight Show aktor odniósł się do swojej decyzji o zakończeniu kariery w MCU. Bautista po raz kolejny potwierdził, że Strażnicy Galaktyki 3 to jego pożegnanie z postacią i filmowym uniwersum Marvela.

To trudne, ale nadszedł czas i uważam to za idealne rozwiązanie. Tę sytuację porównuję do sposobu, w jaki zakończyłem swoją karierę wrestlingową. Zakończyłem ją w podręcznikowy sposób. Nigdy bym nie wrócił i nie splamił tego. Tak samo jest z Draxem. Nie wystąpiłbym na ekranie kolejny raz jako Drax tylko po to, by dostać wypłatę. Na pewno tak nie zrobię.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w USA 5 maja 2023 roku.