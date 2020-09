Czarna Wdowa: wiceprezes Stowarzyszenia Właścicieli Kin i David Harbour komentują przesunięcie premiery

Marvel Studios

Niektórzy mieli nadzieję, że film Czarna wdowa, podążając śladami Mulan, zostanie udostępniony na platformie streamingowej Disneya w listopadzie 2020 roku. Zamiast tego zdecydowano, że nowa produkcja Marvel Studios pojawi się w kinach w maju przyszłego roku i jest to wiadomość, która bardzo ucieszyła Patricka Corcorana, wiceprezesa i dyrektora do spraw komunikacji NATO (National Association of Theatre Owners).

Potrzebujemy dużych filmów - mówi. - Studia muszą podejmować decyzje w oparciu o wydatki i plan marketingowy. Jeśli nie mają pewności co do otwarcia kin, muszą opóźnić premiery. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że wejście tych filmów do kin jest jedynie przesunięte w czasie i nie powędrują one od razu na Disney+.

Opóźnienie premiery skomentował również David Harbour, wcielający się w filmie w Red Guardiana. Niedawno aktor wyjawił, że wspiera pomysł debiutu Czarnej Wdowy od razu na platformie Disneya. Teraz jednak napisał:

Przepraszam! Będziecie musieli poczekać do maja, zanim umożliwią Wam wbicie słomki w moją głowę i wypicie z niej dietetycznej coli. Wkrótce będziecie podziwiać, jak Red Guardian pakuje swe nadmiernie mięsiste "ja" w ten super kostium.

Mulan ewidentnie nie spełniła oczekiwań studia, ciężko więc oczekiwać, by Czarna Wdowa poszła w jej ślady.