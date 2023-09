David McCallum nie żyje. Ponad 20 lat grał w serialu Agenci NCIS

fot. materiały prasowe

David McCallum zmarł w wieku 90 lat z przyczyn naturalnych w szpitalu w Nowym Jorku. W jego ostatnich chwilach towarzyszyła mu najbliższa rodzina.

Agenci NCIS - David McCallum i jego rola

McCallum przez ponad 20 lat grał w serialu Donalda "Ducky'ego" Mallarda. Był on ekscentrycznym lekarzem sądowym, którego ekspertyza nie raz pomagała w śledztwach. Aktor był ostatnim oryginalnym członkiem obsady, który był w serialu. Pozostali odeszli z obsady na różnych etapach kultowej produkcji.

- Przez ponad 20 lat David McCallum dał się pokochać widzom na całym świecie, grając mądrego, zabawnego i czasem enigmatycznego doktora Donalda "Ducky"ego Mallarda. Chociaż fani go kochali, wszyscy ci, którzy na codzień z nim pracowali kochali go jeszcze mocniej. Był uczonym, dżentelmenem, profesjonalistą i żartobliwym człowiekiem. Od pierwszego dnia zaszczytem była praca z nim i nigdy nas nie zawiódł. Był on, mówiąc prosto, legendą. Był też naszą rodziną i będziemy za nim tęsknić - napisali w oświadczeniu producenci NCIS Steven D. Binder i David North.