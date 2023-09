Zielona granica - Agnieszka Holland triumfuje! Najlepsze otwarcie polskiego filmu w 2023 roku w box office!

Agata Kubis/Kino Świat

Zielona granica jednak skradła serca Polaków - dystrybutor filmu Agnieszki Holland, firma Kino Świat, właśnie ogłosiła wynik weekendu otwarcia produkcji w box office. Powiedzieć, że jest on znakomity, to nic nie powiedzieć. Od piątku do niedzieli nagrodzone na festiwalu w Wenecji dzieło zobaczyło aż 137 345 widzów. To najlepsze otwarcie 2023 roku jeśli chodzi o wszystkie polskie filmy i wielki triumf zmagającej się z licznymi atakami na tle politycznym reżyserki.

Jeszcze w piątek osiągnięcie takiego rezultatu wydawało się niemożliwe. Największe polskie serwisy analizowały poziom zapełnienia sali na poszczególnych seansach Zielonej granicy w największych sieciach kinowych naszego kraju - podawane wówczas liczby i opracowania nie prezentowały się optymistycznie. Wygląda jednak na to, że Agnieszka Holland, i kino traktujące o człowieczeństwie jako takie, ma w Polsce więcej sympatyków, niż widzi to niejeden internetowy komentator.

Zielona granica nie będzie jednak reprezentantką naszego kraju w walce o przyszłoroczne Oscary. Przed chwilą pojawiła się informacja, że specjalna komisja do oscarowej rywalizacji zgłosiła film Chłopi.