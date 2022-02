DC ujawnia nową genezę psa Krypto. Ta historia chwyta za serce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Pies Krypto to jedna z najbardziej znanych istot z mitologii Supermana i Superboya; szczególną popularnością cieszy się on wśród najmłodszych czytelników. Przypomnijmy, że zwierzę debiutowało w świecie DC już w 1955 roku w zeszycie Adventure Comics #210, w którym przedstawiono go jako czworonożnego przyjaciela Kal-Ela w czasach, gdy ten ostatni był jeszcze małym dzieckiem na Kryptonie. Później Jor-El w trakcie testowania rakiet mających docelowo pomóc jego synowi w ucieczce z planety umieścił w jednej z nich psa, który po dostaniu się na Ziemię, podobnie jak inni mieszkańcy Kryptona, zyskał supermoce.

Teraz DC w zeszycie World of Krypton #3 postanowiło przedstawić nową genezę zwierzęcia. I tak wędrujący po kryptońskim mieście Jor-El, wówczas przewodniczący Rady Naukowej, trafił na targ, na którym jedna z kobiet zaproponowała mu adopcję jednego ze szczeniaków uratowanych z ulicy. Ojciec późniejszego Supermana zgodził się na to, oglądając kolejne psy po kolei - jego serce w ekspresowym tempie podbił ten o kolorze białym, który już po chwili zaczął lizać swojego właściciela po twarzy.

Zobaczcie sami:

World of Krypton #3 - plansze

Jak do tej pory nie wiedzieliśmy, że Krypto jest psem uratowanym z ulicy, ani też w jaki sposób w jego posiadanie wszedł ród El. World of Krypton #3 zdradza jednak, że Jor-El przygarnął go z uwagi na nadchodzącą zagładę planety - już wtedy musiał on myśleć o Krypto jako o potencjalnym pasażerze testowanych rakiet.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.