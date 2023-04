DC i Marvel razem w jednym filmie? James Gunn daje nadzieje fanom

Źródło: Marvel

James Gunn to szef DCU, który tworzy je razem z Peterem Safranem. Sam wyreżyseruje pierwszy projekt uniwersum zatytułowany Superman: Legacy, Obecnie jednak promuje on swój ostatni film z MCU, czyli Strażnicy Galaktyki 3. Jest on więc człowiekiem, który ma dobre koneksje w obu firmach i w rozmowie z Empire sugeruje, że tak zwany crossover DC z Marvelem na dużym ekranie jest prawdopodobny.

Marvel i DC razem w filmie

- Jestem pewny, że teraz, gdy dowodzę DC, jest to bardziej prawdopodobne. Kto wie? Coś takiego jednak mogłoby powstać za wiele lat. Najpierw musimy zbudować to, co planujemy w DC. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że nie rozmawialiśmy o tym pomyśle. Rozmowy były jednak bardzo luźne i dla frajdy.

Gunn dodaje, że nie ma nic przeciwko, aby jego bohaterowie ze Strażników Galaktyki pojawiali się dalej w MCU po tym, gdy on już nie będzie związany z uniwersum.

- Chciałbym zobaczyć te postacie, które przeżyją film, aby dostali solowe historie albo dołączyli do Avengers. Mogliby też zbudować nową grupę Strażników.

Według sugestii twórcy nie każda lubiana postać przeżyje wydarzenia ze Strażników Galaktyki 3. Kandydatem jest tutaj Drax, ponieważ Dave Bautista otwarcie mówił, że to jego pożegnanie z Marvelem. Nie ma jednak żadnego przecieku ani potwierdzenia, że popularny heroes zginie.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w maju 2023 roku w kinach.