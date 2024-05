Ranking najlepszych filmów z lat 80. 100 hitów, które budzą nostalgię

fot. materiały promocyjne

Ach, lata osiemdziesiąte - to były czasy! To niezwykły okres w popkulturze, który dzisiaj przywołujemy z lekkim uśmiechem na twarzy. Moda, muzyka, telewizja i kino tworzyły mieszankę kiczu i groteski, ale także doskonałych pomysłów i kiełkujących nowych trendów. To właśnie wtedy kształtowała się współczesna kultura popularna, a tam właśnie znajdują się korzenie tego, co dziś fascynuje nas najbardziej. Może nie zawsze jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, ale lata osiemdziesiąte miały ogromny wpływ na nasze dzisiejsze upodobania zarówno w kinie, jak i muzyce.

Ten okres również mocno wpłynął na nasze uczucie nostalgia. Dla wielu z nas to właśnie w latach osiemdziesiątych odnajdujemy swoje dziecięce wspomnienia i doświadczenia. Powrót do tamtych czasów to często powrót do lat, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, gdy świat wydawał się pełen nieskończonych możliwości i magicznych chwil.

W poniższych galeriach zebraliśmy setkę, naszym zdaniem, najlepszych filmów z lat osiemdziesiątych. To zestawienie oparte na subiektywnych preferencjach autora - tworząc listę nie korzystaliśmy z żadnych podobnych rankingów obecnych w sieci. To obrazy, które kochamy - od abstrakcyjnych komedii (to właśnie w latach osiemdziesiątych powstała Naga broń), przez kino nowej przygody, aż po zaangażowane i niepokojące dramaty psychologiczne. Kino największych współczesnych reżyserów i rozrywka, którą dzisiaj wymieniamy jednym tchem, przestawiając swoje ukochane filmy. Zapraszamy do zapoznania się z listą. Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście na niej swoje the best of 80'.

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 100-41

100. Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego (1988)

Pierwsza część zestawienia za nami, a tam Szklana pułapka, Predator, E.T. i Terminator. Obrazy, które bez dwóch zdań noszą miano kultowych. To właśnie te obrazy kształtowały współczesną popkulturę. Są też przedstawiciele poważniejszego, artystycznego kina. To właśnie wtedy reżyserzy tacy jak Terry Gilliam, Wim Wenders czy Pedro Almodóvar stworzyli swoje najważniejsze produkcje. Czas na finałową czterdziestce. Domyślacie się już, kto znajdzie się na miejscu pierwszym?

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 40-1

40. Batman (1989)

