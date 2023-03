Dead Island 2 to prawdziwa masakra! Zobaczcie nowy, brutalny gameplay

fot. Deep Silver

Firmy Dambuster Studios i Deep Silver opublikowały w sieci nowy materiał z nadchodzącego Dead Island 2. Tym razem jest to wideo, które doskonale pokazuje, co czekać będzie na graczy. To długi, bo trwający ponad 14 minut gameplay, w którym mamy możliwość zapoznania się z eksploracją oraz walką w grze.

Podczas starć z hordami zombie gracze będą mieli do dyspozycji szereg zróżnicowanych broni oraz elementy otoczenia. W nagraniu z rozgrywki widzimy między innymi zastosowanie przynęty, która pozwala ściągnąć pobliskie żywe trupy w jedno miejsce, by w ten sposób odwrócić ich uwagę lub wyeliminować je za jednym zamachem.

Wideo pochodzi z początkowego etapu rozgrywki, więc raczej nie natkniecie się tutaj na żadne fabularne spojlery czy rzeczy, które mogłyby zepsuć zabawę. Pamiętajcie jednak, że wideo, jak i sama gra, przeznaczone są dla dorosłych odbiorców ze względu na sporą dawkę brutalności.

Dead Island 2 zadebiutuje już 21 kwietnia na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.