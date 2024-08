The Callisto Protocol zostało pocięte. Reżyser gry o problemach produkcyjnych

fot. materiały prasowe

The Callisto Protocol to całkiem udana produkcja w klimatach Dead Space, która nie odniosła komercyjnego sukcesu. Teraz, po latach od premiery, dowiadujemy się, czym to mogło być spowodowane. Informacje na światło dzienne rzuca Glen Schofield, reżyser gry, który w ubiegłym roku opuścił studio odpowiedzialne za ten tytuł. Okazuje się, że praca nad projektem nie była łatwa.

Schofield przyznał wprost, że narzekania graczy na małą różnorodność przeciwników są uzasadnione, a finalny produkt odbiegał od pierwotnych założeń. Wskazał on, że z produkcji musieli wyciąć około 3-4 rodzajów wrogów i co najmniej dwóch bossów. Dlaczego tak się stało?

Według reżysera jego zespół produkcyjny zmagał się z pandemią COVID-19. W czasie pracy w biurze co chwila brakowało 20-30 osób z zespołu, którzy chorowali lub dochodzili do zdrowia. Praca zdalna też nie wypadała najlepiej. Niemniej wszystko zaczęło się sypać, gdy wydawca wycofał się z obiecanego dodatkowego czasu na tworzenie gry.

Chciałem mieć dodatkowe około trzech i pół miesiąca więcej, tak i przez około trzy miesiące... cztery miesiące wierzyłem, że tak będzie. W październiku lub wrześniu 2021 powiedziano mi, że dostaniesz ten czas. (...) W styczniu przyszli pewni ludzie i po prostu powiedzieli, "nie, nie, nie, to grudzień 2022"' i wtedy pomyślałem, że to się nie uda i będzie to kosztować więcej pieniędzy - mówi współtwórca gry.

Reżyser miał także plany na kontynuację z Jacobem Lee w roli głównej, niemniej szanse na sequel są znikome.