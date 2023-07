Deadpool 3 - Ben Affleck w obsadzie? Wiemy, kogo gra

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

20th Century Studios

Informowaliśmy o plotce, że Ben Affleck był widziany na planie Deadpoola 3, ale wówczas nikt dobrze poinformowany nie wiedział, co tam robił. Wielu założyło w ciemno, że nagrał cameo Matta Murdocka/Daredevila, którego grał w filmie Daredevil z 2003 roku. Wygląda na to, że te osoby miały rację.

Deadpool 3 - stary Daredevil

Jak donosi scooper CanWeGetSomeToast, którego informacje zazwyczaj się potwierdzają, Ben Affleck wcielił się w Daredevila w Deadpoolu 3. Nie wiadomo jednak, czy to cameo, czy jego postać ma jakaś szczególną rolę do odegrania. Na ten moment dobrze poinformowane osoby nie są w stanie dowiedzieć się, czy cameo wielu postaci, o których czytaliśmy, mają jakiś określony cel fabularny. To film o Pyskatym Najemniku, więc nie byłoby zaskoczeniem, jakby poprzez to wyśmiał multiwersum.

W plotkach mówiło się o pojawieniu takich postaci jak Daredevil (w wersji Bena Afflecka), Mobius (Owen Wilson), Miss Minutes (Tara Strong), Storm (Halle Berry), Jean Grey (Famke Janssen), Gambit (Channing Tatum) oraz Cyclops (James Marsden.

Szczegóły fabuły nie są znane. Deadpool 3 trafi na ekrany w maju 2024 roku.