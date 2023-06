Deadpool 3 - Ben Affleck w filmie? Plotka sugeruje kogo może zagrać w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. YouTube.com/The Late Late Show with James Corden

KC Walsh to dziennikarz przeważnie dobrze poinformowany o tym, co się dzieje za kulisami filmów. Według jego informacji Ben Affleck jest obecny na planie Deadpoola 3, ale jeszcze nie wie, kogo może grać. Wszyscy założyli, że skoro Ben Affleck pojawił się na planie produkcji MCU, to na pewno musi grać Daredevila/Matta Murdocka, w którego wcielał się w filmie Daredevil z 2003 roku. Z uwagi na to, że kwestią multiwersum zostanie w MCU na dobre otwarta w Deadpoolu 3, cameo jakichś postaci ma odgrywać tutaj ważne role.

Deadpool 3 - co wiemy?

O fabule nie wiemy tak naprawdę nic poza tym, że Wolverine i Deadpool będą tutaj głównymi bohaterami. W te role mają wcielić się Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Według plotek pojawią się znane postacie X-Menów granych przez aktorów z pierwszych filmów. Niestety szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jaka jest wizja na wykorzystanie tych postaci w tej fabule i jak Deadpool zamierza to najpewniej wyśmiać.

Deadpool 3 - premiera w maju 2024 roku.