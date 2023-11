Deadpool 3 - jak Gwiezdne Wojny zainspirowały nowy film MCU? "Słuchajcie, to nasz moment Jedi"

20th Century Studios/Sneak Peek

Reklama

Shawn Levy na łamach magazynu Esquire zdradził, w jaki sposób Gwiezdne Wojny pomogły mu przy tworzeniu Deadpoola 3. Reżyser powiedział, że obejrzenie Powrotu Jedi w wypełnionym po brzegi kinie zainspirowało go do tego, by odtworzyć jedną z najbardziej charakterystycznych scen w filmie. Jego wypowiedź na ten temat znajdziecie poniżej.

Deadpool 3 - jak Gwiezdne Wojny zainspirowały nowy film MCU?

Dobrze pamiętam scenę, w której Luke ukrywał się przed Vaderem w pokoju Imperatora. Vader wygłosił przemówienie, zakończone słowami: "Jeśli nie przejdziesz na ciemną stronę, to być może zrobi to twoja siostra". W kinie zrobiło się przeraźliwie cicho. Nagle Vader nacisnął niewłaściwy przycisk. Luke z krzykiem wyłonił się z cienia i rozpoczęła się bitwa na miecze świetlne. Czterdzieści sekund absolutnej ciszy na widowni, a potem spektakl i emocje, które wyryły się nie tylko w moich oczach, ale i sercu.

Shawn Levy kontynuował, że to jest właśnie esencja blockbustera; gdy pojawia się na ekranie chwila, która łączy wszystkich widzów i przypomina im, że świat jest większy od nich samych. Ma nadzieję, że w Deadpoolu 3 uda im się osiągnąć to samo, co w opisanej wyżej scenie.

Jest jedna kluczowa scena [w Deadpoolu 3], w której powiedziałem ekipie "Słuchajcie, to nasz moment Jedi". Włączyłem na ekranie telefonu scenę Vadera i Luke'a i ponownie ją przestudiowałem: jak została nakręcona, wykadrowana, jakie nadano jej tempo. Zagorzały fan Gwiezdnych Wojen zobaczy w tej scenie z Deadpoola 3 tamten moment, który zobaczyłem w kinie lata temu i od tego czasu jest moim skarbem.

Najpotężniejsze postacie MCU - ranking mocarzy uniwersum Marvela