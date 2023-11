Deadpool 3 to pełna przemocy i wulgarności jazda bez trzymanki. Disney i Marvel tego chcą

materiały prasowe

Shawn Levy w rozmowie z Wired został zapytany o kategorię wiekową R nowego tytułu MCU. Oznacza to, że treści Deadpoola 3 nie będą wskazane dla osób do 17 roku życia. Okazuje się, że nie tylko Shawn Levy i Ryan Reynolds dostali pozwolenie na tworzenie rozrywki dla dorosłych, to Kevinowi Feige (szef Marvel Studios) i Disneyowi zależało na tym, by Pyskaty Najemnik utrzymał swój styl rozrywki skierowanej do widzów dorosłych.

Deadpool 3 dla dorosłych

Tak reżyser wyjaśnił to w wywiadzie:

- Nie tylko Kevin Feige, Marvel i Disney wspierają nas w tworzeniu ekstremalnego, deadpooloowego, bezczelnego tonu w wysokiej kategorii wiekowej, ale także zachęcali nas do eksplorowania meta komentarzy, odwołujących się do samego siebie. Niektóre żarty są wulgarne, niektóre są kulturowymi obserwacjami, ale to jest coś, za co kochamy Deadpoola. On wie, że jest w filmie, pomimo tego, że stawka jest prawdziwa. Nasz film jest zgodny z tym DNA dzięki niezwykłemu wsparciu, jakie uzyskaliśmy od Marvela i Disneya, aby śmiać się ze wszystkiego, nawet z nich samych.

A co z tytułem? Shawn Levy przyznaje, że jeszcze go nie wybrali, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie to po prostu Deadpool 3.

- Nie, nie mamy jeszcze tytułu. Czasami nazywamy nasz film słowami Deadpool versus Wolverine, Deadpool i Wolverine albo Deadpool 3 With Wolvie. Rozważamy kilka tytułów, ale to naprawdę trudne.

Za scenariusz filmu, tak jak w pierwszych dwóch częściach, odpowiadają Rhett Reese i Paul Werinck. Na razie nakręcono 50% materiału. Powrót na plan jest przewidziany na styczeń 2024 roku, jeśli zakończy się strajk aktorów. Data premiery nie jest znana.

