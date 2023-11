Deadpool 3 - Hugh Jackman podnosi ciężary. Tak wygląda trening Wolverine'a

20th Century Fox

Reklama

Produkcje zostają wznowione po zakończeniu strajku aktorów. Wśród nich jest oczywiście Deadpool 3. To oznacza, że Hugh Jackman także powraca do ciężkiej pracy. I to dosłownie - aktor podzielił się klipem z treningu przygotowującego go do roli Wolverine'a.

Deadpool 3 - trening Wolverine'a

Na klipie można zobaczyć Jackmana podnoszącego ponad stukilogramowy ciężar. Podpisał go: #PonownieStającSięWolverine'm.

Co wiadomo o 3. części Deadpoola? Reżyser Shawn Levy określił film jako "rzeź".

- Dwie gwiazdy filmowe, grające swoje najbardziej kultowe role - to jest reżyserskie niebo. Zatem historia, ton i sam film nawiązują do tego daru, jakim jest fakt, że Deadpool i Wolverine po raz pierwszy występują razem.

Oczywiście, w filmie wystąpią nie tylko Ryan Reynolds i Hugh Jackman. Na ekranie ujrzymy także Leslie Uggams, Karana Soniego, Morenę Baccarin, Roba Delaney, Briannę Hildebrand oraz Shioli Katsunę.

Deadpool 3 - data premiery jest zaplanowana na 3 maja 2024 roku.